A Matarazzo de São Bernardo

Ademir Medici



08/09/2019 | 07:00



Memória recebe fotos maravilhosas da Fiação Lydia, enviadas por Everton Calício, jornalista e historiador. São imagens que Calício recebeu de seguidores da sua página sobre a Matarazzo: facebook.com/industriasmatarazzo

História industrial de 47 anos

Texto: Everton Calício

O prédio onde se localizava a Fiação e Tecelagem Lydia foi inaugurado em 1946. Serviu durante 35 anos para abrigar as instalações daquela que já foi considerada a maior indústria do gênero da América Latina, com mais de 500 operários. Foi visitada por personalidades políticas e empresariais como o Xá da Pérsia, que ali esteve em 1958.

No fim da década de 1970 a fábrica empregava 350 operários. Fazia parte de um grupo completado por fábricas no Belenzinho (bairro paulistano) e em Jaguariaíva, no Paraná.

De 1981 a 1993 funcionou nas instalações de São Bernardo a fábrica Mariângela de embalagens especiais e papelão, completando-se um total de 47 anos de efetiva utilização industrial do espaço na Rua Braga, 274.

Encerradas as atividades da fábrica de embalagens, o terreno ficou abandonado, sendo vendido pela família Matarazzo em 2007.

No fim de 2008 os antigos pavilhões foram demolidos para dar lugar ao condomínio residencial que há no local.

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 8 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7165

Manchete – Copiloto diz que não houve falha humana no Boeing que caiu no Norte do Brasil

Eleições 89 – O novo candidato do Partido Verde à Presidência da República, Fernando Gabeira, quer tirar votos tanto do PT quanto de Collor.

Independência – Desfiles do dia 7 de setembro reuniram 40 mil pessoas em Santo André e São Caetano; São Bernardo e Diadema não festejaram; houve desfiles em Mauá e Ribeirão Pires.

Em 8 de setembro de...

1914 – I Guerra Mundial. Manchete do Estadão: o início de uma grande batalha na linha Paris-Verdun; a Rumania adotará a conduta da Itália; o governo inglês pede aos Estados Unidos a proteção aos cristãos na Turquia.

1919 – Prefeitura de São Bernardo manda levantar uma estatística escolar na Estação Rio Grande (hoje Rio Grande da Serra), “a fim de que possa ser provida uma escola ali existente”.

1939 – II Guerra Mundial. Manchete do Estadão: a evacuação de cidades alemãs da fronteira ocidental é resultado da forte pressão das tropas francesas.

Decreto estabelece a neutralidade brasileira em face do conflito europeu.

1959 – Cícero Pompeu de Toledo falece em São Paulo. Coube à sua administração como presidente do São Paulo FC dar início à construção do Estádio do Morumbi.

Hoje

Dia Internacional da Alfabetização

Dia Nacional de Luta por Medicamentos

Santos do dia

Adélia

Adriano

Hugo

Nestor

Frederico Ozanam

Natividade de Nossa Senhora

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 8 de setembro:

Em São Paulo, Buritizal, Descalvado, Itaquaquecetuba, Mirassol e Nipoã.

No Espírito Santo, Vitória, Capital do Estado

No Maranhão, São Luiz, Capital do Estado

Em Minas Gerais, Bom Sucesso, Diogo de

Vasconcelos e Francisco Sá.

No Amazonas, Eirunepé.

No Rio Grande do Sul, Estância Velha.

Em Pernambuco, Exu.

Em Santa Catarina, Mafra.

No Piauí, Nazaré do Piauí.

Em Goiás, São Francisco de Goiás.

No Amapá, Vitória do Jari.

Nota – Por conta do dia da Natividade de Nossa

Senhora, a data também é guardada em Bilac,

Itatiba, Lindoia, Santos e Salto.

Fonte: IBGE