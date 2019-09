05/09/2019 | 17:11



Aos 36 anos de idade, Nicki Minaj pegou todo mundo de surpresa na tarde desta quinta-feira, dia 5, ao anunciar a sua aposentadoria! No Twitter, a rapper contou que pretende começar uma família em breve e se dedicar inteiramente a isso.

Eu decidi me aposentar e ter a minha família. Eu sei que vocês estão felizes agora. Para os meus fãs, continuem cantando as minhas músicas, façam isso até a morte por mim. Dentro de uma caixa, porque ninguém está me olhando. Amo vocês para a VIDA, escreveu.

Atualmente, Minaj está noiva de Kenneth Petty. No dia 12 de agosto, a cantora contou que se casará com Petty em 80 dias. Agora, ela anuncia a aposentadoria. Quantas mudanças, hein?