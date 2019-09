Escritor francês Marc Levy lança 'PS de Paris' em São Paulo

05/09/2019 | 09:10



O escritor francês Marc Levy, autor de quase 20 livros que o transformaram em um dos principais best-sellers da França, com repercussão internacional e cerca de 40 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, participa de um bate-papo em São Paulo nesta quinta-feira, 5, na Livraria Saraiva do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970).

Ele conversa com a blogueira Aione Simões, do Minha vida literária, às 19h, e depois faz uma sessão de autógrafos de seu mais recente livro lançado no Brasil: PS de Paris (Planeta).

PS de Paris conta a história de Mia, uma atriz britânica que interpreta uma mulher apaixonada pelo homem que é seu marido na vida real. Fora das telas, ela precisa desesperadamente de um tempo, e então decide buscar refúgio em Paris, onde conhece Paul, um escritor americano que tenta resgatar o sucesso de seu primeiro romance.

Marc Levy estreou na literatura por acaso. Ele escreveu um texto, que deveria ser lido por seu filho quando ele tivesse a mesma idade que Levy tinha quando imaginou a história. A irmã do autor gostou e resolveu mandar o manuscrito para uma editora. O livro em questão, E Se Fosse Verdade, inspirou o filme homônimo estrelado por Reese Witherspoon e Mark Ruffalo e que estreou em 2005.

Depois de passar por São Paulo, Marc Levy participa da Bienal do Livro do Rio de Janeiro neste sábado, 7. Ele estará na mesa Livros além dos livros, ao lado de Edney Silvestre e Artur Xexéo e medição de Simone Magno.