Victor Sarro é eliminado do Dancing Brasil e finalistas são definidos

05/09/2019 | 08:11



A semifinal do Dancing Brasil foi cheia de emoções! Na noite da última quarta-feira, dia 4, Victor Sarro, Bia Feres, Dany Hypolito e Vinicius D´black disputaram as três vagas na grande final da atração, apresentada por Xuxa Meneghel. No programa, as estrelas e seus técnicos tiveram que se apresentar duas vezes no palco e encarar estilos que ainda não tinham mostrado nesta temporada.

Na primeira coreografia, as estrelas tiveram que encarar um ritmo latino, já na segunda apresentação eles se apresentaram com ritmos clássicos da dança de salão. O primeiro classificado para a grande final foi D'Black. Considerado um dos favoritos da edição, ele chegou a receber nota dez na segunda rodada do programa.

Já Bia, Dany Hypólito e Victor Sarro acabaram indo para a zona de risco. O humorista acabou deixando o programa após receber 28,26% dos votos do público. Após a votação, Dany Hypólito foi primeira escapar da zona de risco e, como foi a mais votada, conseguiu garantir a segunda vaga na grande final.

No Instagram, Sarro publicou uma foto usando uma bota de salto alto e agradeceu pela torcida durante a participação no reality show: Muito obrigado! Vou escrever ainda emocionado. Amanhã escrevo com calma...Dentro do Dancing eu aprendi muita coisa, aprendi que sou capaz, que posso, que consigo, que sou feliz, que tenho pessoas que amo do meu lado e que eu preciso acreditar mais! Chegar ate aqui quando nem eu mesmo acreditei me torna um novo homem!Obrigado por cada voto, cada mensagem, cada momento! Estou feliz de ter vocês e prometo sempre levar pra vida e pra comédia esse show que vocês me deram! Adorei evoluir dentro do programa, dei o meu melhor e nunca fui tão respeitado por uma equipe como a do programa! Por agora quero agradecer vocês, minha esposa, minha coreógrafa, minha família e todo mundo que me apoiou nessa linda jornada, os prós de outros artistas que não se importavam em virar noites ensaiando, vocês são incríveis!Não tenho palavras pra descrever o quão feliz estou! Espero que vocês continuem aqui, acompanhando minhas palhaçadas e espalhando amor! Obrigado de coração por tudo!Ainda emocionado... amanhã com calma volto e falo melhor e mais tranquilo!Por hora, obrigado de coração. Ps: o sonho de casar, continua valendo, escreveu ele na legenda do clique, que você confere abaixo:

