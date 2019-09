Com revés em casa, Netuno segue sem vitória na 2ª fase

Anderson Fattori



05/09/2019 | 07:00



A expectativa por reação do Água Santa após empate por 0 a 0 com o Nacional, na estreia da segunda fase da Copa Paulista, foi frustrada. Ontem à tarde o time recebeu o Mirassol no Estádio do Inamar, em Diadema, e perdeu por 2 a 1.



Com o meia Raphael Luz como titular pela primeira vez, o Netuno começou apático, errando passes e vulnerável ao contra-ataque do Mirassol. Assim, sofreu o primeiro gol aos 18 minutos, quando Gabriel Taliari aproveitou cruzamento da direita. Juninho, ainda no primeiro tempo, poderia ter ampliado em pênalti, mas Thomazella fez grande defesa.



Como precisava vencer, o Água Santa foi ao ataque no segundo tempo, mas abriu espaços e, aos seis minutos, foi surpreeendido com o segundo gol do Mirassol, marcado por Juninho, que se redimiu do pênalti perdido. Já nos instantes finais o atacante Maikinho descontou para o Netuno, mas insuficiente para impedir a derrota.



O próximo compromisso do Água Santa é sábado, às 15h, contra o XV de Piracicaba, outra vez no Inamar.