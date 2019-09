Baterista Marcelo Costa lança disco de estúdio

Vinícius Castelli



03/09/2019 | 07:56



Nome conhecido no universo da MPB, o baterista Marcelo Costa apresenta o disco de estúdio Volume 1 (Biscoito Fino, R$ 28,50, em média), que ganha vida ilustrado por 12 temas, entre autorais e releituras. Aos 45 anos de estrada, o artista, que começou a carreira junto ao grupo A Barca do Sol, conta agora com diversas participações especiais na obra. Entre os convidados estão Gal Costa e Caçulinha, na composição Beija-Me.

Gravado entre 1994 e 1999, com exceção da faixa Na Cadência do Samba, registrada há dois anos, o álbum conta com temas como Feitiço da Vila, de Noel Rosa, e Alegria, assinada por Arnaldo Antunes. Costa recheia ainda o disco com Do Fundo do Meu Coração, assinada por Roberto Carlos e Erasmo. Outro nome que marca presença é Caetano Veloso. em Meu Bom, tema responsável por abrir o repertório. Ele canta ainda em Feitiço da Vila, faixa que conta também com Zeca Assumpção.