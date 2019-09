O jogo da política

Do Diário do Grande ABC



02/09/2019 | 15:06



Na velocidade incrível com que os fatos se sucedem, já se passaram os oito primeiros meses do ano. É quase assustador constatar que faltam 121 dias para terminar 2019. E que os 244 que já se passaram até aqui não foram suficientes para desarmar o clima de Fla-Flu que se formou antes, durante e depois das eleições realizadas em outubro e novembro de 2018.

Deputados, senadores, governadores e o presidente da República foram eleitos, diplomados e, no início do ano, tomaram posse. Tudo como determinam as regras estabelecidas na Constituição Federal.

Os ritos foram seguidos democraticamente, mas isso não foi suficiente para baixar o nível de tensão. E pelos sinais emitidos cotidianamente por quem está no governo ou é oposição, assim permanecerá por um longo tempo.

Declarações beligerantes surgem a todo momento e ganham eco nas chamadas redes sociais, instrumento que foi usado à exaustão para ataque e defesa durante a campanha eleitoral e que, embora com menos poder de fogo, ainda apimenta discussões e serve de munição para as escaramuças virtuais que são travadas. Pouco importa se as informações são verídicas ou forjadas.

É nesse clima bélico que se aproximam as eleições do próximo ano, quando serão escolhidos os prefeitos e vereadores. É fato que as campanhas, embora de forma velada, já estão sendo preparadas. E, rápido como se passaram dois terços de 2019, logo estarão nas ruas. E também nos smartphones, tablets, computadores e outras traquitanas eletrônicas.

É importante que o eleitor saiba que neste processo todo ele é protagonista. É a sociedade que define vencedores e vencidos. E também que no jogo da política nem tudo é o que parece ser.

Vide o exemplo do PSL, que ganhou papel de destaque no cenário político desde a eleição passada. E buscou fixar imagem de antagonista ao PT. Pesquisa feita por este Diário mostra que nas últimas cinco eleições as duas legendas estiveram juntas oito vezes.

Como escreveu o canadense John Galbraith, ‘nada é tão admirável em política quanto uma memória curta’.