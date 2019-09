Cashback: você sabe o que significa essa tecnologia?

Da Redação, com assessoria



Programas de recompensa têm feito sucesso com os consumidores, chamando também a atenção dos lojistas por conta da inovação e pelo crescimento nos negócios. Entre eles, o que se destaca é o cashback. Nesse sistema, parte do valor total de uma compra feita por um cliente retorna para ele, e pode ser usado para realizar outras aquisições. Contudo, o consumidor só pode gastar essa quantia em estabelecimentos cadastrados.

“O conceito de cashback já existe há alguns anos em países como Estados Unidos, mas apenas recentemente vem ganhando espaço no Brasil. Com o avanço da tecnologia, as soluções digitais, como as plataformas de recompensa, estão cada vez mais em ascensão e a tendência é que elas se popularizem ainda mais nos próximos anos”, explica Murilo Silvério, CEO da plataforma Beblue.

Pela facilidade de uso e pela quantidade de benefícios que trouxe para o consumidor, rapidamente formou-se uma rede de usuários que consomem com inteligência. Ao contrário dos programas de pontos, em que o cliente precisa esperar até juntar uma determinada pontuação para resgatar um produto ou serviço, no sistema de cashback o valor volta imediatamente para ele após a compra.

No caso da Beblue, os usuários têm um conforto a mais na hora de pagar com cashback: como todas as compras e os dados são registrados pelo banco do aplicativo, o lojista tem acesso a informações sobre o comportamento, as preferências e os padrões de consumo de seus clientes. Assim, podem conhecer a fundo seu público e criar campanhas personalizadas, além de ofertas mais assertivas.

Para o cliente final, o cashback oferece várias vantagens. Ao realizar compras que ele já faria normalmente, o consumidor tem ainda a oportunidade de receber uma porcentagem do que gastou de volta para acumular ou usar em uma nova compra. Dessa maneira, o cliente tem sempre uma boa razão para retornar e continuar a consumir no mesmo estabelecimento. Consequentemente, uma loja consegue aumentar seu mercado, fidelizar e trazer novos clientes, melhorar o seu ticket médio, gerar vendas incrementais, ajudar na ocupação do estabelecimento em dias ociosos, enfim a vender mais e melhor.

