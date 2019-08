31/08/2019 | 07:06



Para homenagear o centenário de nascimento de Jackson do Pandeiro, a Sony Music disponibilizou seis álbuns raros do artista em streaming. São eles: o compacto duplo Nortista Quatrocentão (1958), um disco de 78 rpm (1959) e os LPs Jackson do Pandeiro É Sucesso (1967), O Dono do Forró (1971), Sina de Cigarra (1972) e Tem Mulher Tô Lá (1973).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.