Diadema disponibilizará vacina antirrábica para cães e gatos neste domingo

Do Dgabc.com.br



22/08/2019 | 15:42



O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Diadema, em parceria com o Shopping Praça da Moça, realiza neste domingo (25) vacinação contra raiva em cães e gatos. A dose será aplicada gratuitamente em um posto de vacinação montado na Doca 2 do empreendimento comercial.



Podem tomar a vacina apenas animais com mais de três meses de idade. Não serão vacinadas fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem, pois podem abortar, e animais quês estão em tratamento para doenças ou muito debilitados, pois algumas medicações podem influenciar na efetividade da vacina.



A vacina protege contra a raiva pelo período de um ano, por isso é importante receber a dose anualmente.



Em 21 de setembro, a Prefeitura de Diadema montará mais um posto de vacinação antirrábica no Shopping Diadema, no bairro Piraporinha. Além disso, o CCZ realiza a vacinação contra a raiva durante todo o ano.



Vacina

Em 2018, 22 mil animais receberam a dose contra a doença. Neste ano, por determinação do Ministério da Saúde, apenas alguns estados receberão a vacina. O município de Diadema, bem como o estado de São Paulo, não recebeu as doses nem realizará a Campanha de Vacinação Antirrábica em Cães e Gatos. Entretanto, por entender a importância da imunização dos animais contra a doença e possuir doses em estoque, a Prefeitura de Diadema disponibilizará a vacina até o fim de agosto.



Serviço:

Vacinação Antirrábica

25 de agosto de 2019, domingo, das 10h às 14h

Local: Shopping Praça da Moça. Doca 2. Rua Manoel da Nóbrega s/n– Centro.



21 de setembro de 2019, sábado

Local: Shopping Diadema. Doca. Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 1150 – Serraria.



Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema

Rua Ipoá, 40 - Inamar. Tel.: 0800 77 10 963

Horário de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.