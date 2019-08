Angelina Jolie se emociona ao deixar o filho em faculdade na Coreia do Sul: - Tentando não chorar

22/08/2019 | 14:10



Maddox, o filho mais velho de Angelina Jolie e Brad Pitt irá cursar uma faculdade em Seul, na Coreia do Sul! O garoto, de 18 anos de idade, chegou à faculdade Yonsei acompanhado da mãe, que conversou com alguns estudantes! Um deles, chamado Richard Choi, que postou um vídeo no YouTube, revelou que Angie confessou que estava emocionada com a situação e tentando não chorar.

Maddox vai estudar bioquímica e não terá regalias, já que irá morar nos dormitórios, como todos os estudantes.

Segundo informações do Radar Online, outro menino, chamado Jin En Yu, ainda deu os seguintes detalhes sobre a presença da atriz no dormitório da faculdade:

- Foi um momento muito inacreditável. Ela parecia muito feliz e estava querendo conversar com a gente. Maddox parece ser um cara muito legal, informou.