22/08/2019 | 09:25



Os juros futuros rondam os ajustes na manhã desta quinta-feira, 22, com viés de baixa nos curtos e longos, enquanto os intermediários estavam estáveis, tendo de um lado o dólar em leve alta ante o real e cautela externa. De outro, tem o IPCA-15 com alta de 0,08%, no piso das estimativas, com efeito limitado sobre as taxas curtas.

Às 9h20, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 exibia 5,38%, na máxima, de 5,39% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 exibia 5,35%, mesma taxa do ajuste anterior, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,33%, de 6,34% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,83%, de 6,85% no ajuste de ontem.