Eduardo Bolsonaro vai ao plenário do Senado e diz estar 'confiante e esperançoso'

21/08/2019 | 21:09



O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) visitou o plenário do Senado, nesta quarta-feira, 21, em busca de apoio para a indicação dele à embaixada brasileira nos Estados Unidos. A indicação ainda não foi oficializada por seu pai, presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo andou pelo plenário, cumprimentou parlamentares e subiu até à área da Mesa Diretora, onde estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A nomeação, para ser oficializada, precisa do aval dos senadores.

"Quem está interessado tem que correr atrás, vem aqui, faz o corpo a corpo, sente o clima. Mas eu vim aqui apertar a mão do Flávio (Bolsonaro, senador e irmão de Eduardo), aproveitei a oportunidade para conversar com os outros senadores, um pouquinho com eles também", disse o deputado.

Perguntado sobre como sentia o clima para a indicação, o deputado declarou estar "confiante e esperançoso". Além disso, ele destacou que não há data para o presidente encaminhar a indicação ao Senado.