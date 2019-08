Capela particular resiste em Rudge Ramos

Ademir Medici



A capela Santo Antonio, do Colégio Rio Branco, fica na Rua Pio XII, pouco acima do antigo campo do Meninos FC – campo que hoje é praça pública e onde jogou o São Paulo FC, goleando a Seleção de São Bernardo em 1968.

O pesquisador José Coutinho Simões, residente em Rudge Ramos, estuda a história da capelinha e envia à Memória uma rara foto, identificada como sendo dos anos 1950.

O mesmo Coutinho, com página na internet, defende o tombamento da capela, e para tal tem organizado um abaixo-assinado.





PERDAS HISTÓRICAS

Seguindo o exemplo de Utinga, em Santo André, Rudge Ramos já tentou separar-se de São Bernardo. O novo município abrangeria bairros populosos como Pauliceia e Taboão. Felizmente, a ideia não teve êxito – o Grande ABC já foi muito retalhado, para depois buscar unidade criando organismos como o Consórcio Intermunicipal.

Rudge Ramos sequer conseguiu preservar o nome histórico de Meninos e perdeu a capelinha construída pelos irmãos Piagentini no século XIX, e que ficava o Largo São João Batista.

Outra perda importante foi a sede da fazenda dos beneditinos, com capela e cemitério na antiga Estrada do Vergueiro e onde nasceu a cidade de São Bernardo – e só em 2017, por iniciativa da Paróquia da Boa Viagem, durante uma Procissão dos Carroceiros, foi possível a colocação de um pedestal assinalando a importância geográfica do espaço, no ponto em que o Córrego Borda do Campo deságua no Ribeirão dos Meninos.

Agora, a tentativa de tombamento da capela particular. Bom? Ruim? A verdade é que a capela resiste graças aos proprietários, e somente a eles – e Memória se lembra do saudoso vereador Hamilcar Paranhos, chamado de ‘O Leão da Câmara’, pela sua combatividade e participação nas coisas da cidade.

Anos atrás estivemos na escola. A diretora, filha de Hamilcar Paranhos, nos falou do pai, descendente do Barão do Rio Branco – e este foi um dos motivos da denominação do estabelecimento.

Hoje, mais importante do que listas em defesa da capela de Santo Antonio, seria mais lógico uma conversa franca. A cidade como um todo, e o bairro Rudge Ramos em particular, já perdeu muita coisa boa por falta de diálogo entre a sua gente.

MEMORIAL

O novo pároco do bairro, padre Paulo Afonso da Silva, é um estudioso da história. Preserva o memorial da igreja, criado pelo antecessor, padre Roberto Marangon. Padre Afonso é a pessoa indicada para a valorização da capelinha de Santo Antonio.

Repetimos: Memória acredita mais numa conversa franca do que em expedientes muito mais burocráticos, como o tombamento, do que eficientes.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 22 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7150 Manchete – O deputado Ulysses Guimarães reage e diz que não renuncia a candidatura à Presidência da República Saúde – O Hospital Municipal de Santo André torna-se o primeiro do Grande ABC a dispor de soro contra picadas de cobras e aranhas venenosas. Movimento Sindical – Em greve funcionários de indústrias de pneus. Adeus – 1 – O cantor e compositor Raul Seixas, o ‘Maluco Beleza’, morre aos 44 anos. Adeus – 2 – Miquelina Pedroso Magnani, 100 anos de idade, a professora mais idosa do Grande ABC, morre em São Bernardo. Em 22 de agosto de... 1914 – A guerra na Europa. Manchete do Estadão: os russos tomam a ofensiva em toda a linha; os sérvios invadem a Áustria; a concentração das tropas belgas em Antuérpia; a Alemanha não aceita o ultimato do Japão. 1919 – Frio intenso em todo o Estado de São Paulo. Geada afeta a lavoura do município de São Bernardo, hoje território abrangido pelo Grande ABC. 1934 – Marceneiros das 18 fábricas de móveis de São Bernardo entram em greve por melhores condições de trabalho. Santos do dia - Maria Regina ou Senhora Rainha - André de Fiésole - Fabriciano

Hoje

- Dia Mundial do Folclore. No Brasil a data foi oficializada em 1965 pelo Congresso Nacional. - Dia do Supervisor Educacional

