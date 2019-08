Estádio de Vila Euclides enaltece militarismo

Ademir Medici



21/08/2019 | 07:00



Estádio da Elni, Estádio Distrital da Vila Euclides, Estádio Marechal Costa e Silva, Estádio 1º de Maio. A história deste estádio de São Bernardo, como se vê, teve vários nomes, de acordo com o período vivido.

A Elni, uma indústria da Avenida Redenção, foi quem o construiu, voltado ao lazer dos funcionários; a Prefeitura o desapropriou, para a realização de um campeonato sul-americano de atletismo realizado em 1968. Pistas excelentes, o futebol em segundo plano.

Mas o futebol venceu: e prevaleceu o nome 1º de Maio, em homenagem à data do trabalho e do trabalhador – e depois das assembleias históricas dos metalúrgicos nos anos 1970 e 1980.

Hoje o estádio tem até uma linda dissertação feita por jornalistas formados pela Metodista. E esportistas como Cyro Cassettari, ouvido pelos estudantes, foi quem lembrou que, no tempo dos militares, foi dado ao estádio o nome de um ex-presidente da República, o marechal Costa e Silva. Cyro lembrou até mesmo do busto inaugurado na ocasião, e agora comprovado por Memória nesta foto do Diário tirada quando da inauguração do estádio como próprio municipal.

COSTA E SILVA

Com o nome do Marechal Arthur da Costa e Silva, o Estádio da Elni foi inaugurado, “inteiramente remodelado”, pelo prefeito Aldino Pinotti. Data: domingo, 28 de janeiro de 1973, pouco mais de três anos após o falecimento do general-presidente.

1º DE MAIO

Já a história do estádio da Elni com o nome de 1º de Maio é contada no vídeo 1º de Maio, o Estádio dos Trabalhadores. Autores: Antonio Raul, Artur Rodrigues, Daniel Diomkinas, Kaike Duarte Gomes, Matheus Pellizer, Rafael Rotta, Rodrigo Monteiro e Victor Genaro, com a orientação do professor e jornalista Valdir Boffetti. A íntegra do vídeo pode ser assistida no DGABC TV.

Diário há 30 anos

Domingo, 20 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7149 São Bernardo - No aniversário, um show no Paço com Dona Ivone Lara e Zeca Pagodinho. Especial – A repórter Rosangela Espinossi entrevista o Dr. Eurycles de Jesus Zerbini, então com 77 anos. Ele realizou o primeiro transplante do coração da América Latina, em 26 de maio de 1968. E condenava o aposentado que leva uma vida sedentária. O repórter-fotográfico Artur Florêncio fez as fotos. Meio Ambiente – Apenas 36 policiais florestais fiscalizam todo o Grande ABC. Reportagem: Nilton Hernandes. Cultura & Lazer – Juarez, cartunista do Diário, preparava livro de história em quadrinhos com o campeão olímpico de judô Aurélio Miguel. 1984 – Diário do Grande ABC realizava a segunda olimpíada, envolvendo colaboradores do jornal e da rádio. As equipes: Lidão, Carimbadores, Grafite, Caixa-Alta, Carga Pesada, Programada, Estouro, Areia, Revelação e Módulo. Nota – Os nomes dos times formados homenageavam temas diretamente ligados ao jornalismo impresso num momento de transição do setor gráfico, que investia na informatização. 2014 – Celebrada missa em homenagem a Guido Fidelis, que faleceu em 16 de agosto de 2014. A celebração foi na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Uma segunda missa foi celebrada no dia seguinte, na igreja de Santo Antonio, Vila Alpina, em Santo André. Em 21 de agosto de... 1914 – A guerra na Europa. Manchete do Estadão: os russos ocupam duas cidades alemãs, os japoneses ameaçam Kiau-Chau. 1919 – Resultado de amistoso intermunicipal disputado em Santo André: o Corinthians local perde duas vezes para o União Belém, de São Paulo: 3 a 1 entre os quadros principais; 1 a 0 entre os segundos quadros. 1969 – Solenidade pública altera o nome da Rua da Glória, na Vila Assunção, para Rua Dr. Celso Gama, em homenagem ao médico que criou o Hospital Cristóvão da Gama, em Santo André. 1974 – Prefeita Irineia José Midoli, de Rio Grande da Serra, tenta, em Brasília, a anexação de Paranapiacaba ao seu município. Com show de Nelson Ned, é inaugurado, em São Bernardo, o Riachuelo Shopping, considerado o maior magazine da cidade, no espaço do antigo Cine Anchieta. Hoje - Dia da Habitação Santos do dia - Pio X (Riese, Itália 1835 – Roma 1914). Foi papa de 1903 até a sua morte. Seu lema, ‘Tudo Restaurar em Cristo’.

