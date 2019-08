Promotoria da Itália ordena apreensão de Open Arms e desembarque de migrantes

20/08/2019 | 15:23



A Promotoria de Agrigento, na ilha da Sicília, na Itália, ordenou nesta terça-feira, 20, a apreensão do navio humanitário espanhol Open Arms e o desembarque imediato dos cerca de 90 migrantes que continuam a bordo da embarcação no porto de Lampedusa.

A tensão aumentou no navio de resgate à deriva no litoral sul da Itália quando 10 imigrantes a bordo pularam no mar e tentaram nadar até a praia, segundo a instituição de caridade espanhola que opera a embarcação.

O navio Open Arms, que está no mar há 19 dias, pedia para levar os imigrantes majoritariamente africanos para a terra, apesar da proibição italiana à atracação de navios de resgate particulares.

A Itália argumenta que assumiu responsabilidade demais com a imigração de africanos para a Europa, e seu ministro do Interior diz que navios de instituições de caridade se tornaram "táxis" de traficantes de pessoas.

"Nove pessoas se atiraram na água tentando desesperadamente chegar ao litoral de Lampedusa. Nossos salva-vidas e agentes da Guarda Costeira italiana estão tentando resgatá-los. A situação está fora de controle", tuitou a Open Arms.

Mais cedo, a entidade tuitou que outro imigrante havia saltado no mar e publicou um vídeo dele nadando em direção à praia, apesar de seu caminho estar bloqueado por um barco da Guarda Costeira.

Relembre

"Dia 19: uma noite de pânico e um homem na água", tuitou a entidade. "A noite começou com uma retirada médica urgente, e hoje de manhã um homem pulou na água tentando alcançar a terra diante de seus olhos. A situação é de desespero."

O homem em questão, um sírio, foi resgatado pelas autoridades italianas e está sob seus cuidados, disse uma porta-voz do Open Arms. (Com agências internacionais)