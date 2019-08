A cobertura dos benefícios do INSS

Do Diário do Grande ABC



19/08/2019 | 12:29



O governo poderá abrir concorrência para acabar com o monopólio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na cobertura dos benefícios de risco não programados, como auxílio-doença, acidente de trabalho e salário-maternidade. Prevista no texto atual da reforma da Previdência, a proposta regulamenta a participação da iniciativa privada nesta seara. O INSS teria exclusividade nas aposentadorias e em parte das pensões. Essa parte poderia ser enquadrada como benefício de risco não programado e, portanto, administrada pelo setor privado. Enquadra-se a morte de trabalhador por evento inesperado, como doença grave ou acidente de trabalho e não se considera nesta classificação a pensão por morte de aposentado.

A proposta também altera a Constituição e permite que lei complementar de autoria do Executivo discipline a cobertura de benefícios de riscos não programados. Atualmente, já é trazida a possibilidade de concorrência no caso de acidentes de trabalho. De acordo com fontes do governo, a ideia é a de que as empresas vão poder optar se querem contratar o serviço do INSS ou de seguradora. Para quem migrar parte dos benefícios ao setor privado, a alíquota previdenciária patronal de 20% – que cobre aposentadoria, pensão e todos os benefícios não programados – será reduzida. Isso poderá afetar a arrecadação da Previdência Social, mas, em contrapartida, aliviar os cofres públicos. De acordo com os números divulgados, o INSS gasta com os benefícios de risco não programado cerca de R$ 130 bilhões por ano, ou 22% da sua despesa anual.

Em um primeiro olhar, o trabalhador não será prejudicado pelas novas regras, pois, em caso de acidente de trabalho, doença e maternidade, continuará a receber o benefício. Mas é essencial que o governo seja rigoroso na fiscalização do pagamento desses benefícios pela iniciativa privada, que deve seguir as regras atuais impostas ao INSS para garantir segurança jurídica. O ponto positivo é a possibilidade de nova política de prevenção de acidentes do trabalho nas empresas e também de reabilitação do empregado que tem lesão ou doença grave. Isso porque as seguradoras deverão ter ações relacionadas, no que o INSS não investe atualmente.

A previsão é a de que o governo envie o projeto nos próximos meses e as novas regras entrem em vigor em 2020. O trabalhador continuará coberto pelos benefícios previdenciários em caso de doença, lesão grave, acidente de trabalho e maternidade, pois estão previstos na Constituição e não sofrerão mudanças. O que mudará é que a empresa poderá optar por cobertura privada ou continuar contribuindo para o INSS.

João Badari é advogado especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.