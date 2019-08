Filho de Mateus Solano e Paula Braun compra por acidente bolsa de mais de seis mil reais!

17/08/2019 | 17:10



Paula Braun a partir de agora vai dobrar a atenção com o filho! Ela é casada com Mateus Solano e eles são pais de Benjamin, de quatro anos, que aprontou uma com o celular da mãe. A atriz contou no Twitter que estava namorando uma bolsa faz tempo e um site de vendas de roupas de grife. Ela disse que estava pensando se realmente precisava da peça e revelou que não é de gastar muito dinheiro. Porém, o filho dela acabou com a dúvida de uma vez por todas.

Benjamin mexeu no celular sem a supervisão da mãe a acabou comprando à vista a bolsa de palha da Jacquemus que custa mais de seis mil reais! Para piorar a situação, a bolsa é enorme e tem mais de um metro de largura. A mãe do menino compartilhou uma foto com o presente inesperado e disse:

Pois é, a tal bolsa chegou e não parecia tão grande no tal site.Socorro. Usem camisinha.

É Paula, às vezes é rir para não chorar.