Sônia Braga, Thaila Ayala, Thiago Lacerda e mais estrelas prestigiam a abertura do Festival de Cinema de Gramado

17/08/2019 | 13:11



O Festival de Cinema de Gramado é um dos maiores eventos do cinema brasileiro. A mostra competitiva de filmes premia produções audiovisuais nacionais e da América Latina e sua 47ª edição teve início na noite da última sexta-feira, dia 16. Sônia Braga marcou presença por lá; a atriz é a estrela de Bacurau, filme que foi premiado no importante Festival de Cannes e estreou no Brasil no dia abertura do evento. Além dela, outras estrelas estiveram por lá!

Bacurau está fora da competição, mas isso não impediu que Sônia tirasse uma foto com o Kikito, tradicional troféu da premiação que foi criado por uma artesã da cidade de Gramado.

O elenco e a equipe de Bacurau estiveram no festival para prestigiar a estreia do longa. Junto de Sônia estão as atrizes Karine Teles e Bárbara Colen, que fizeram parte do elenco, e os diretores da obra, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

No festival, atores famosos são convidados para fazerem parte do grupo de jurados. Em 2019, Claudia Ohana eThiago Lacerda irão julgar os longa-metragem nacionais. Já Thaila Ayala irá fazer parte do quadro de jurados dos curta-metragem nacionais.

O ator Paulo Miklos é o protagonista do filme O Homem Cordial que está concorrendo no festival e foi exibido no dia de abertura do evento. Ele andou por gramado junto do rapper e ator Thaíde e da atriz Dandara de Morais, que também integram o elenco do filme, e do diretor do longa, Iberê Carvalho. A equipe de O Homem Cordial ainda se reuniu ao lado da estátua de Kikito para uma foto. Será que eles vão levar o prêmio para casa?