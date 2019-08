Borussia Dortmund faz 2º tempo perfeito e atropela Augsburg na estreia no Alemão

17/08/2019 | 12:52



Vice-campeão na última edição do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund teve uma exibição de gala em sua estreia na competição nacional. Jogando em casa, no Signal Iduna Park, a equipe saiu atrás no placar, mas contou com uma atuação impecável de seus jogadores de frente no segundo tempo para reagir e atropelar o Augsburg por 5 a 1.

Os visitantes abriram o marcador com Florian Niederlechner, logo no primeiro minuto de jogo, mas não conseguiram sustentar a vantagem diante da criatividade e do poderio ofensivo do rival, que começou a remontada na partida com um gol do espanhol Paco Alcacer, dois minutos depois ter sido vazado.

Alcacer, aliás, fez uma parceria notável com o inglês Sancho. Com dribles, movimentação intensa e toques rápidos, os dois, com a ajuda de Reus, o símbolo da equipe, abriram a zaga adversária facilmente e construíram, com naturalidade, um placar elástico no segundo tempo, etapa em que o time deslanchou.

Sancho recebeu de Witsel e colocou o time da casa em vantagem aos seis minutos da etapa final. Aos 12, Reus aproveitou falha do goleiro e anotou o terceiro. Dois minutos depois, Sancho fez linda jogada individual e rolou para Alcacer balançar as redes pela segunda vez no jogo com uma conclusão de primeira.

No final da peleja, Brandt, que deixara o banco de reservas para substituir Thorgan Hazard, foi acionado por Witsel e deu um toque bonito, de chapa, para selar o triunfo categórico, de um time que deve brigar mais uma vez pelo título nacional. É muito provável que a disputa seja polarizada com o Bayern de Munique, atual heptacampeão e que tropeçou na estreia ao empatar em casa por 2 a 2 com o Hertha Berlin.

Nos outros jogos da rodada inicial já encerrados neste sábado, Bayer Leverkusen derrotou o Paderborn por 3 a 2, o Wolfsburg bateu o Köln por 2 a 0, o Freiburg fez 3 a 0 no Mainz e o Fortuna Düsseldorf superou o Werder Bremen fora de casa por 3 a 1. Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 ainda duelam neste sábado, antes de a rodada inaugural do torneio ser encerrada no domingo com mais duas partidas: Eintracht Frankfurt x Hoffenheim e Union Berlin x RB Leipzig.