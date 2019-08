Qual planeta do sistema solar é mais quente?

Tauana Marin

18/08/2019 | 07:00



Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com a temperatura marcando em torno de 480ºC. Para se ter ideia, no início deste ano os termômetros apontaram máxima de 30ºC na cidade de São Paulo durante o verão (estação mais quente). Ou seja, em Vênus a existência humana não passa nem perto do possível.

O que faz com que o planeta alcance números elevados está relacionado com a densa atmosfera, que retém a radiação recebida pelo Sol, fazendo de Vênus verdadeira estufa. Além disso, há no planeta grandes tempestades de chuvas ácidas.

A distância em relação ao Sol é o fator que define a temperatura média de um planeta, além de sua composição atmosférica e seu poder de absorção e reflexão de luz solar.

Se em Vênus faz muito calor, na outra ponta da escala da temperatura está Netuno, que marca em torno de - 193°C (abaixo de zero). Na Terra, a máxima e mínima também variam bastante, ficando entre -93°C e 58°C. No entanto, na superfície, onde vivemos, a média é de 15°C.

COMO FUNCIONA?

O Sistema Solar é composto por oito planetas. Os quatro mais próximos do Sol são pequenos e formados por rochas, já os demais são maiores e formados por gases.

O primeiro planeta é Mercúrio, o menor. Para dar a volta ao redor do Sol leva 88 dias terrestres. A atmosfera é muito rarefeita, o que garante grande variação de temperatura – marcando 400°C durante o dia e -180°C a noite.

Na sequência está Vênus, seguido da Terra, único planeta com vida.

O quarto da sequência é Marte, o planeta mais estudado pelo homem. Vermelho, por sua superfície ser coberta por ferrugem, é um deserto gelado. Possui calotas polares congeladas assim como a Terra.

O quinto do Sistema Solar é Júpiter, o maior deles. Possui 79 luas e nas camadas mais altas de sua atmosfera é possível observar mancha vermelha. O sexto é Saturno, conhecido como o Senhor dos Anéis. Apesar de todos os planetas gasosos possuírem anéis, os de Saturno são maiores e constituídos de material claro de fácil reflexão solar.

O sétimo planeta é Urano – o primeiro planeta descoberto por telescópio. Netuno vem na sequência. O oitavo e último planeta é Netuno, das temperaturas baixas e mais afastado do Sol.

Consultoria de Marcos Pedroso e Rachel Zuchi Faria, educador e coordenadora pedagógica do Planetário e Cinedome de Santo André Johannes Kepler e Núcleo de Observação do Céu do Sabina Escola Parque do Conhecimento.