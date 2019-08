Caio Castro inaugura restaurante no Grande ABC

Stefanie Sterci



16/08/2019 | 17:52



Novidade gastronômica no Grande ABC tem como sócio-proprietário o ator Caio Castro. O restaurante escolhido pelo galã é o The Black Beef, rede que ganha unidade no Shopping ABC, em Santo André, e terá inauguração oficial neste domingo, 18 de agosto, com a presença do global.



Sobre a The Black Beef

Originada de um food truck do chef Deco Sadigursk, que fazia muito sucesso na cidade de Maceió, em 2014, Black Beef é líder no segmento de Fast Casual no Brasil, especializada em hambúrgueres artesanais com sabor churrasco. Atualmente possui 25 lojas em funcionamento, distribuídas em 16 cidades, nas regiões Nordeste, Sudeste, Distrito Federal, Centro-Oeste e Sul. Até o final de 2019, a expectativa é chegar a 40 unidades.

Serviço:

Inauguração The Black Beef com Caio Castro

18 de Agosto, às 17h

Piso 1



Shopping ABC

Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda - Santo André - SP

Telefone: (11) 3437-7222

Estacionamento visitantes: Carros 9,00 até 3 horas + 2,00 por hora adicional ou fração