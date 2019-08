Do Dgabc.com.br



15/08/2019 | 10:59



Após denúncia, policiais militares prenderam nesta terça-feira (13), em São Bernardo, dois homens apontados como autores de diversos roubos efetuados na Alameda Glória, Vila Campestre. Com Gustavo Costa foi localizado simulacro de arma de fogo, já com V.O (16 anos) não foi localizado nenhum objeto ilícito. Os policiais se deslocaram até a residência do adolescente para que o responsável o acompanhasse até o 1º DP para elaboração da ocorrência. Foi decretada a prisão temporária de Costa e o menor foi apreendido.