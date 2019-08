Em Portugal, Neymar sobe no palco de show de Paula Fernandes e cantora brinca: Bradley Cooper dos sonhos

13/08/2019 | 10:10



Neymar Jr. foi conferir o show de Paula Fernandes na noite da última segunda-feira, dia 12, em Olhão, Portugal. O jogador de futebol acompanhou a apresentação ao lado do palco, quando foi chamado pela cantora para falar com a plateia.

O público, claro, foi ao delírio e Paula brincou sobre a presença de Neymar:

- Eu tenho uma surpresa para vocês. Acho que ele é o Bradley Cooper dos sonhos! Recebam com muitos aplausos, meu amigo Neymar Jr. Tirou uma brechinha nos treinos, na correria dele e veio abraçar vocês, disse ela.

O craque, no entanto, não cantou ao lado de Paula Fernandes durante o show e apenas soltou a voz durante jantar ao lado da cantora, após a apresentação. No Stories, os dois apareceram cantando a música Juntas, versão em português de Shallow, cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela.

Em outra publicação no Instagram, Paula se derreteu pelo encontro com o jogador:

Coração mais que feliz pela presença ilustre desse ídolo brasileiro. Amei!, escreveu ela na legenda.