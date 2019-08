Rodrigo Hilbert rejeita título de homão da p***a: - Mulherão é a Fernanda, que está lá em casa com barrigão

12/08/2019 | 14:11



Após passar uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, Rodrigo Hilbert está de volta ao Brasil com a família. Agora o apresentador está morando em São Paulo com a esposa, Fernanda Lima, grávida de sete meses, e com os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 11 anos de idade. Em entrevista ao jornal O Globo, Hilbert falou sobre a espera pela filha, que provavelmente se chamará Maria - a não ser que ela tenha um rostinho de outro nome ao nascer.

- Sempre quis menina, foi uma choradeira só quando descobrimos o sexo, revelou o artista.

O astro admitiu que vivia no mundo feminino, já que seu pai não estava muito presente. Da sua infância, ele ainda contou que sente falta dos avós, Haine e Eda.

- Cresci nos fundos da casa deles. Dos almoços de domingo, dos cafés da tarde diários e intermináveis com cuca, bolo de rolo, e queijo. Atrás da nossa casa, tinha a oficina do meu avô. Tenho saudades das missões que me dava. Ali, me ensinou a ser ferreiro, serralheiro... No mesmo quintal, tinha a chácara onde fui Rambo, Macgyver, Indiana Jones. Tento passar isso aos meus filhos, mas estamos perdendo para celular e tablet. Não dá para ficarem fora do mundo, mas tem que dosar.

Hilbert confessou o que tem vontade de passar para os filhos.

- A gente conversa muito, sempre. Mas educação é exemplo. Eles reproduzem nosso comportamento, percebem como lidamos com situações. Acho importante saber cuidar de casa, ter noção dos privilégios. Depois, eles crescem e nem olham mais pra nossa cara (risos). Os meus não querem mais dormir em casa no fim de semana. Tem sempre que ter um amigo... Nem tenho mais aquele cheirinho pra dormir... Adoro deitar junto. Perguntam: Mas dormem com você?. Dormi com minha mãe até os 14 anos. Puxava o colchão do meu quarto para o dela.

Apesar das aparências, o apresentador admitiu que não tem uma família perfeita.

- Sou um cara para dentro da família, não ligo para o que pensam da gente. Somos comuns, só não digo que brigamos porque conversamos muito. Sou fã da Fernanda. Muito do que sou, devo a ela, que me educou. Temos um amor impossível de ser quebrado. Mas criança que não arruma a cama, deixa meia jogada faz a gente perder a paciência. Tento ser correto, mas, às vezes, largo cueca jogada. Fernanda também. Não conseguir controlar criança que cisma é algo que nos desgasta.

Hilbert completou 39 anos de idade em abril deste ano e embora esteja próximo dos 40 anos, idade que assusta muita gente, envelhecer não está sendo um problema para ele.

- A idade ainda não bateu, nem o cansaço. Tô feliz, me cuido, apesar de comer muito, chutar o pau da barraca no fim de semana. No dia a dia, tento ter uma alimentação mais regrada e sou muito ativo. Acho que vou entrar bem nos 40. Virei atleta amador de mountain bike, o que tem me ajudado a não ter medo de envelhecer. A idade passa, não adianta sofrer. Mas envelhecer ao lado da minha mulher e dos meus filhos está sendo um aprendizado que nem nos meus maiores sonhos imaginei.

O artista ainda fez questão de rejeitar esse título de homão da p***a dado pela internet.

- Evitei comentar, tentei deixar passar. Cuidar de filho, da casa, dividir tarefa é mais do que natural, é obrigação. Não dá para chamar ninguém de homão da p***a. É que nem falar é um paizão. É só pai, gente, é obrigação. F**a é a mulher que pare filho. Minha mãe, avó, minhas tias é que são mulherões, trabalharam, cuidaram de criança. Mulherão da p***a é a Fernanda, que está lá em casa com barrigão, que enjoou durante cinco meses.

Falou tudo, não é?