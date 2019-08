11/08/2019 | 12:10



Paolla Oliveira, Juliana Paes e Agatha Moreira posaram juntinhas na noite de sábado, dia 10. Elas curtiram o Baile da Favorita, no Rio de Janeiro, e mostraram, nas redes sociais, que dançaram muito!

Paolla, Juliana e Cris Vianna até subiram no palco em um momento do evento.

Paes postou um clique de seu look uma camiseta branca cropped com calça alta com recortes.

Fernanda Paes Leme mostrou que ela e Luana Xavier deram uma passadinha no McDonald's depois da festa. Quem nunca?