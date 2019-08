10/08/2019 | 13:31



A banda Ratos do Porão cancelou os shows marcados até o fim do ano, incluindo uma turnê pela Europa, devido a uma nova internação de João Gordo.

De acordo com o comunicado, o vocalista está internado na UTI com um quadro de pneumonia grave.

A banda, no entanto, manteve as próximas apresentações na agenda, e o guitarrista Jão assume os vocais no lugar de João Gordo. Assim, a banda Ratos do Porão se apresenta neste sábado, 10, em Ourinhos; domingo, 11, em Goiânia; e sábado que vem, 17, em Fortaleza.

Em junho, João Gordo passou três dias na UTI também por causa de uma pneumonia.