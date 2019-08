Miriam Gimenes



10/08/2019 | 07:36



Almir Serra, mais conhecido como Almirzinho, se apresenta hoje, às 20h30, no Teatro Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). Durante o show, ele, que ficou um ano à frente do Grupo Revelação, relembrará os sucessos do pai, o sambista Almir Guineto. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80 e podem ser comprados no site www.bilheteriaexpress.com.br ou no local.