Volume de serviços prestados cai 0,6% no 2º trimestre ante o 1º tri, diz IBGE

09/08/2019 | 10:47



O volume de serviços prestados recuou 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre de 2018, os serviços tinham recuado 0,5%.

"Foi o segundo recuo seguido", ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.

O resultado do segundo trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,5% a estabilidade (0%), com mediana negativa de 0,30%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2018, os serviços tiveram ligeiro avanço de 0,1% no segundo trimestre de 2019. As projeções iam de uma retração de 0,90% a uma alta de 1,13%, com mediana positiva de 0,55%.

No primeiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior, o volume de serviços prestados tinha crescido 1,1%.