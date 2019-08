Sandy desabafa sobre rotina puxada e pede desculpa por ausência nas redes sociais: Necessidade de me recolher

09/08/2019 | 08:11



Sandy resolveu se explicar para os fãs e seguidores na noite da última quinta-feira, dia 8, no Instagram. Em tom de desabafo, a cantora contou, através de vídeos, que a rotina puxada por conta dos shows da turnê Nossa História, que comemora os 30 anos da carreira dela e do irmão, Junior Lima, fizeram com que ela se ausentasse das redes sociais por um tempo. Ocupada com todas as exigências e demandas que uma turnê pede, Sandy afirmou que a correria a faz sentir vontade de se recolher um pouco, ficando mais próxima dos familiares quando está com um tempinho livre:

- To passando para dividir com vocês minha alegria com essa turnê Nossa História. Eu e meu irmão estamos percorrendo o Brasil e eu estou tão feliz, tão realizada que nem em sonho eu imaginei. Muito surreal mesmo. Eu sei que não tenho estado muito presente, mas eu às vezes tenho essa necessidade de me recolher um pouquinho. Nessa correria louca das viagens, dos shows, da preparação e de tudo o que a gente tem que fazer entre um show e outro. Entre as minhas várias funções, eu fico um pouco sumidinha e tenho essa necessidade de ser pessoa física, curtir minha família, ficar recolhidinha, explicou a cantora.

Mas apesar de tudo, a cantora está bastante realizada com todo o carinho que tem recebido por conta da celebração ao lado do irmão, e afirmou que pretende retribuir da maneira que pode e, por isso, aproveitou para anunciar que os ingressos de dois shows internacionais já estão disponíveis para venda. Os irmãos irão se apresentar em outubro em Nova York, nos Estados Unidos, e também em Lisboa, em Portugal.

- Mas mesmo assim eu eu gosto de vir aqui pra vocês saberem que estou sentindo todo esse amor e estou muito muito feliz. Eu quero só retribuir tudo isso sempre, de verdade, finalizou ela.