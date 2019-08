Festa para comemorar o 1º ano de Zoe, filha de Sabrina Sato, tem lista com 500 convidados

08/08/2019 | 13:11



Dá para acreditar que estamos apenas há três meses de novembro - e há quatro de dezembro? É, o fim do ano está mais próximo do que a gente imagina, mas até lá temos algumas coisinhas para comemorar. Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, por exemplo, completa um ano de vida no dia 29 de novembro, e a mamãe já está planejando a festinha mais especial da vida da pequena até agora. No Instagram, a produtora de eventos com foco em decoração infantil Andrea Guimarães contou que os preparativos para a celebração já começaram, e que o tema da festa já foi decidido.

Oi, gente! Tudo bem por aí? Estou aqui nos preparativos pra minha festa de 1 ano. Só que não podemos falar o tema ainda. Mas a lista de mais de 500 pessoas é culpa da minha mãe @sabrinasato. Aguardem!!! #zoe1ano, escreveu Andrea, como se fosse Zoe.

A própria Sabrina apareceu no post de Andrea, dizendo que ainda pensará nesses 500 convidados.

O tema já tem. A lista ainda vamos fazer hehehe, comentou.

E aí, você está mais curioso para saber o tema ou quem estará no aniversário de Zoe? Temos muitas surpresas pela frente, hein?