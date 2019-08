Livro conta a história da comunidade judaica na região

Miriam Gimenes



08/08/2019 | 07:36



Os judeus chegaram no Grande ABC no início do Século XX e se dividiram entre as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. E é para contar a trajetória dessas pessoas que a escritora Anna Gedankien fez o livro Coragem, Trabalho e Fé: A História da Comunidade Judaica na Região do ABC Paulista, que será lançado hoje, às 18h30, na Alpharrabio Livraria (Rua Dr. Eduardo Monteiro, 151), em Santo André.

A publicação, que conta com 70 entrevistas realizadas ao longo de uma década, mostra as características de uma comunidade vibrante que lutou e luta para superar os obstáculos para manter sua cultura, crenças e tradições e que ocupou e está em diversos setores da sociedade da região: econômico, cultural, social, político e educacional.