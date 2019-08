Meizu X8 chega ao Brasil; preços começam em R$ 1.299

Da Redação, com assessoria



06/08/2019 | 09:18

A Vi, representante oficial da Meizu no Brasil, apresenta mais um lançamento da companhia chinesa ao mercado nacional: o Meizu X8. Já conhecido mundialmente, o aparelho chega em duas versões. O modelo com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento sai por R$ 1.299. Já o celular com 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna tem preço sugerido de R$ 1.699.

O aparelho ainda tem bateria de 3210mAh e vem munido do processador Qualcomm Snapdragon 710 de 2.2 GHz. Aliados, os recursos prometem usabilidade e experiências completas para jogos, filmes e aplicativos diversos em sua tela de 6,2 polegadas. O sistema operacional do Meizu X8 é o Flyme OS 7.

Em relação a seu conjunto de câmeras, a traseira é dupla (12 megapixels + 5 megapixels). O Meizu X8 com flash duplo e algoritmo embelezador. Já a frontal tem 20 megapixels.

É importante destacar que o Meizu X8 também será comercializado com o kit PhoneStation, que conta com dois acessórios. O Vi Center é um dispositivo multifuncional que projeta um teclado laser em qualquer superfície plana e opaca, além de ser um powerbank. Já o Vi Cast se conecta à porta HDMI da TV e permite transmitir vídeos, músicas e fotos, além de duplicar a tela do smartphone. Com o kit, o preço é de R$ 1.399 na versão de 4 GB de RAM, e R$ 1.799 para a versão 6 GB.

