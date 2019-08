Obituário - 5 de agosto de 2019

Ademir Medici



05/08/2019 | 13:24



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 2 de agosto

Olympia Ordenichi Gentini, 85. Natural de Viradouro (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Claudio Loureiro, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Rosa Gaspar Rascalia, 83. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria Anunciada Conceição, 81. Natural de Lajedo (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marizete dos Santos Silva, 81. Natural de Ribeirópolis (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Laura Juy Crespo, 76. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lopes de Araujo, 67. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Manoel de Pontes, 66. Natural de São Bento do Una (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Mecânico. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Aparecido Crispim, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdir Leandro da Silva, 53. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Eletricista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia de Jesus Celestino, 51. Natural de Arapuã (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Gama dos Santos, 47. Natural de Avelino Lopes (PI). Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Motoboy. Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Fernanda Carla Garecia, 44. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Advogada. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 3 de agosto

Maria Colegher Maciel, 91. Natural de Brangaça Paulista (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Deusa Ferreira de Santi, 86. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cidade, 85. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carneiro de Moraes, 78. Natural de Água Branca (PI). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice de Ávila, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Crivoneida de Oliveira de Carvalho, 58. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Municipal de São João do Peixe (PB).

Etelvina Rosa Marciano Mathias, 56. Natural de Mauá. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Abelaide Araujo de Carvalho, 85. Natural de Quebrangulho (AL). Residia no Parque Neide, bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Maria Gomes Nerio, 66. Natural de Tarumirim (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 31

Norma Apparecida Drugovich Lima, 88. Natural de Viradouro (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, quinta-feira, dia 1º

João Batista Pretta, 89. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angelina Pino Arroyo, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, sexta-feira, dia 2

Amparo Lasso Carrenho, 88. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 1º

Antonio Gonçalves de Queiroz, 78. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no Jardim Santa Elizabete. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Maria Estela de Lima Chong, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José de Oliveira e Silva Neto, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Milton Pereira Fernandes, 56. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Eduardo Nascimento Santos, 54. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 2 de agosto

Maria Visniauskas Miquelin, 89. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lázaro Benedicto de Souza, 86. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

M A U Á

Laurinda Bozzatto, 76. Natural de Mauá. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.