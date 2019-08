Prefeitura entrega duas praças-parque e revitalização de Crec Vila São Pedro

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:00



Em ações inseridas no calendário de aniversário de 466 anos de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando, entregou ontem a revitalização do Crec – Centro Recreativo – da Vila São Pedro.

Localizado atrás da Arena São Bernardo ganhou pista de skate e praça-parque. O mesmo conceito foi implantado em nova praça na Vila União, no Grande Alvarenga. Com essas entregas, a cidade soma 22 praças inseridas neste modelo.

Nas duas solenidades, o chefe do Executivo esteve acompanhado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, demais secretários, vereadores e lideranças.

“A praça é importante equipamento de lazer. O intuito de nossa gestão foi elaborar modelo inovador, dando empoderamento à população, que define o horário de abertura e fechamento. Essa iniciativa traz muito mais segurança. O programa é um sucesso, pois as comunidades contempladas aderiram à iniciativa, usando e conservando os espaços”, afirmou Morando.

Entre as melhorias, estão reformas das áreas de convívio, quadra de areia, pistas de caminhada, playgrounds, espaços pet, pintura e iluminação. Além da pista de skate, o Crec também ganhou revitalização do telhado, área de serviço e guarita, bem como reforma dos quatro vestiários que atendem cerca de 400 crianças do projeto Craques do Futuro.