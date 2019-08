São Caetano anuncia novas medidas de amparo às famílias de prédio que desabou

Do Dgabc.com.br



02/08/2019 | 20:59



Em reunião na tarde desta sexta-feira (2) com as famílias que residiam no edifício localizado na esquina da Rua Heloísa Pamplona com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, no Bairro da Fundação - onde laje desabou parcialmente em junho -, a Prefeitura de São Caetano anunciou novas medidas referentes ao amparo às vítimas.

O pagamento de R$ 800, referente à primeira das 18 parcelas do auxílio emergencial, começará a partir de terça-feira, (6). As famílias que ainda não retiraram seus pertences terão de quarta a sexta-feira (7 a 9), das 8h às 17h. Além disso, o abrigo municipal, montado emergencialmente pela Prefeitura, será desativado na sexta-feira (9), às 17h.

A Prefeitura aguarda decisão judicial sobre a demolição do prédio e oferecerá duas áreas, uma no Bairro Nova Gerty e outra no Bairro Prosperidade, para a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) construir unidades habitacionais, priorizando as famílias vitimadas.