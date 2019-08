Laudo aponta que morte de mulher que caiu de brinquedo foi por traumatismo craniano

Do Dgabc.com.br



02/08/2019 | 10:00



Laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Santo André apontou que a morte Ilma Pereira de Souza, 40 anos, que caiu de brinquedo no Parque Cidade da Criança, no Centro, em São Bernardo, teria sido por traumatismo craniano, e não conforme divulgado anteriormente pela administração do parque de que a mulher teria passado mal antes da queda.

No dia 24 de julho Ilma acompanhava sua filha de 6 anos na Brocumela, espécie de mini-montanha russa. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi informada por funcionários de que a mulher teria "passado mal", desmaiado e caído de cerca de 1,5m. Entretanto, segundo familiares Ilma não tinha nenhum problema de saúde e a filha teria negado que ela passou mal antes de cair.

No registro do acidente consta que a mulher teve ferimento profundo na cabeça e que, "aparentemente", bateu nos ferros do brinquedo durante a queda. Ainda no parque, Ilma sofreu duas paradas cardiorespiratórias. O médico responsável pelo socorro no local constatou traumatismo crânioencefálico. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Ela foi levada inconsciente pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Mário Covas, em Santo André, mas não resistiu.

O laudo da perícia, porém, confirma que a causa morte foi decorrente a queda e pancada na cabeça, e não por mal estar sofrido antes ou durante a rota da Brocumela. Ou seja, Ilma morreu por ter caído do brinquedo, o que pode caracterizar o caso como homicídio culposo (quando não se tem intenção de matar).

Após aberto inquérito pelo 1º DP (Centro) de São Bernardo, e perícia do brinquedo, a polícia liberou o funcionamento da Brocumela.

Na época, o parque divulgou nota oficial em solidariedade à família. No texto, a empresa disse que aguardava laudo pericial e médico para que o incidente fosse "completamente esclarecido". O Parque ressaltou ainda que "em 50 anos de história foi o primeiro incidente no local", e afirmou que têm manutenção rigorosa com a segurança.

A Prefeitura de São Bernardo reforçou, também no dia do ocorrido, que " no que compete a responsabilidade da Prefeitura, informa-se que tudo encontra-se dentro das normalidades, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), bem como laudos dos brinquedos, fiscalização e normas de funcionamento”. A nota dizia ainda que a Prefeitura aguardava o resultado da perícia para tomar qualquer providência.

O Diário aguarda posicionamento de ambas administrações quanto ao resultado pericial.