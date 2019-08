01/08/2019 | 15:33



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse nesta quinta-feira, 1, que vai privatizar a Sulgás, estatal de distribuição de gás. Segundo ele, a empresa não é deficitária, mas é deficiente na prestação de serviços. O governador falou durante evento organizado pelo Grupo Sinos na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (RS).

Ele afirmou ainda que, com a política almejada pelo governo federal, que pretende dar um "choque de energia barata", o Estado quer "alavancar a redução do preço do gás" e estimular o empresariado na região.