Fabiana Cozza e Claudette Soares se apresentam no Sesc Santo André

Miriam Gimenes



31/07/2019 | 07:52



Dois ícones da música popular brasileira, as cantoras Fabiana Cozza e Claudette Soares abrem a programação de shows do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) de agosto. A primeira se apresenta sexta, às 21h, e, a segunda, sábado, 20h. Os shows serão no teatro.

A cantora paulistana Fabiana Cozza e o violonista Alessandro Penezzi, acompanhados por Douglas Alonso (percussionista) e Henrique Araújo (cavaquinhista e bandolinista), apresentam o show do CD Canto da Noite na Boca do Vento, repertório dedicado à Dona Ivone Lara e seus parceiros.

Já Claudete faz o show Tanto Amor, um recital com a direção musical e os arranjos do jovem e talentoso pianista Alexandre Vianna, que apresenta a cantora revisitando a obra de Roberto Carlos. No palco, a diva da bossa nova dá voz ao cancioneiro do Rei e aborda épocas diversas do compositor.

Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados no local ou no site www.sescsp.org.br.