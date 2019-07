Policial Militar é encontrado morto em Rio Grande da Serra

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/07/2019 | 16:58



O corpo do policial militar Cesar Augusto de Souza, 33 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29), dentro do braço Rio Grande (córrego formador da Represa Billings), em Rio Grande da Serra. Souza, que morava em Ribeirão Pires e trabalhava na Zona Leste da Capital (1ª Cia do 38º BPM/Batalhão de Polícia Militar) estava desaparecido desde a madrugada de domingo. A vítima tinha um ferimento à bala na nuca e estava submersa quando foi encontrada pela polícia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, no sábado, o oficial teria ido na companhia de um colega, Paulo Ferreira Dias, 42, até um local de venda de entorpecentes em Rio Grande, quando teria sido visto pela última vez. Como não se apresentou ao trabalho no domingo, seus superiores entraram em contato com a família. A mãe informou que não sabia do jovem desde a noite anterior. A polícia, então, realizou buscas próximo ao local onde o PM havia sido visto pela última vez.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado às 10h54 de hoje, na Rua Prefeito Cido Franco, altura do número 688, no centro de Rio Grande da Serra. Dias, que é citado como testemunha, relatou que ficou na rua esperando enquanto Souza entrava na viela, e passados 40 minutos, foi atrás do PM, não encontrando-o. Apenas na tarde de domingo Dias foi procurado por familiares do militar.

A polícia não localizou nenhuma arma na cena do crime, nem mesmo a que era do policial. Foram apreendidas uma munição intacta de pistola .40 e dois cartuchos, aparentemente do mesmo lote. O caso foi registrado como homicídio qualificado no DP (Delegacia de Polícia) de Rio Grande da Serra.