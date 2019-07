Meghan Markle é a editora convidada de nova edição da revista Vogue britânica

29/07/2019 | 09:11



Meghan Markle pode até ter se tornado uma duquesa, mas nem por isso a esposa do príncipe Harry quer abandonar a carreira. Por isso, ela foi anunciada como a editora convidada da edição de setembro da revista Vogue britânica, que dedica suas páginas a 15 mulheres destemidas, incluindo nomes como Jane Fonda, Jacinda Ardern, Greta Thunberg e Salma Hayek Pinault. A duquesa de Sussex, que recentemente se tornou mãe pela primeira vez, ainda irá aparecer nas páginas da nova edição, intitulada Forces for Change, em bate-papo com a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Ela também foi responsável por editar uma entrevista do marido, neto da rainha Elizabeth II, com a antropóloga Jane Goodall.

Através dessas páginas, espero que você sinta a força do coletivo na seleção diversificada de mulheres escolhidas para a capa, bem como a equipe que convoquei para fazer isso acontecer. Espero que os leitores se sintam tão inspirados quanto eu, pelas 'Forças para a Mudança' que encontrarão nessas páginas, disse Meghan ao revelar a novidade no Instagram. Nos 103 anos da revista, Meghan é a primeira editora convidada a assinar a edição de setembro, a mais importante e mais lida do ano.

Editar como convidada a edição de setembro da revista Vogue britânica foi educacional e inspirador. Mergulhar nesse processo, trabalhando discretamente nos bastidores por tantos meses, eu estou tão feliz de finalmente poder dividir o que nós criamos, acrescentou a duquesa.

Para a capa, Meghan escolheu estampar os rostos de mulheres de todas as áreas. Os nomes incluem Adwoa Aboah, Adut Akech, Ramla Ali, Jacinda Ardern, Sinéad Burke, Gemma Chan, Laverne Cox, Jane Fonda, Salma Hayek, Francesca Hayward, Jameela Jamil, Chimamanda Ngozi Adichie, Yara Shahidi, Greta Thunberg e Christy Turlington Burns. Há ainda um espaço da capa, como um espelho, que foi incluído para que a leitora que estiver segurando a revista nas mãos se enxergue como parte do coletivo.

Temos o orgulho de anunciar que Sua Alteza Real, A Duquesa de Sussex é a editora convidada da edição de setembro da @BritishVogue. Nos últimos sete meses, a Duquesa fez a curadoria do conteúdo com o editor-chefe da revista britânica Vogue, Edward Enninful, para criar uma edição que destaca o poder do coletivo. Eles nomearam a edição: Forces for Change, diz o comunicado oficial do perfil de Meghan e Harry no Instagram.