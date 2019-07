No MasterChef Brasil, participante serve prato que caiu no chão e queridinho da temporada é eliminado

29/07/2019 | 08:10



O MasterChef Brasil entrou em sua reta final e, na noite do último domingo, dia 28, o programa deu o que falar por conta da prova eliminatória, que desafiou Haila, Eduardo R. e Helton a preparar um pato laqueado. A escolha da prova foi considerada difícil pelos jurados. Paola Carosella, por exemplo, afirmou que, normalmente, uma iguaria dessas se prepara em pelo menos três dias. Os cozinheiros, no entanto, tinham apenas duas horas e meia para entregar um pato inteiro, bem douradinho e com acompanhamentos bem asiáticos.

A imagem do pato, com cabeça e tudo, pendurado para que os cozinheiros manuseassem a carne durante o preparo, já era suficientemente forte para alguns telespectadores, principalmente daqueles que não comem carne. No entanto, uma imagem ainda mais forte chamou atenção de quem acompanhou o episódio.

Pouco antes da prova terminar, Eduardo R. acabou derrubando seu pato inteiro no chão. Metade do bicho ficou sob o papel toalha que o protegia, enquanto a outra metade ficou completamente exposta no chão. O cozinheiro se desesperou e já decretava sua eliminação, afinal, não teria prato para entregar os jurados. Haila, no entanto, gritou que o pato havia caído em cima do papel, dando chance ao colega de recuperar o pato e seguir na prova. O rapaz, então, seguiu preparando seu pato, o que causou bastante incômodo nas redes sociais. Diferente de Haila, muitos internautas perceberam que apenas a cabeça do pato havia sido protegida do contato com o chão.

Chama o VAR porque esse Pato caiu no chão... Tinha que eliminar o mano..., brincou um usuário do Twitter.

Absurdo o pato cair no chão e ser aproveitado. Ignoraram total. Não comentaram nada, disse outro.

Fiquei triste com o pato no chão, mas dizer que caiu no papel ai não aguentei!!, escreveu um terceiro internauta.

Ninguém entendeu o fato dos chefs não terem comentado o acidente que poderia ter resultado na eliminação de Eduardo, afinal, ele não teria pato para entregar para avaliação caso os jurados tivessem considerado que a carne estava imprópria para consumo por ter caído no chão. Para sorte dele, tudo seguiu normalmente e quem acabou sendo eliminado foi Helton, o mais jovem da competição e um dos queridinhos da temporada.

O rapaz, de apenas 19 anos de idade, entregou o pior prato. O pato não estava tão dourado quanto os demais e o molho e acompanhamentos estavam salgados e com mais erros técnicos. Haila foi considerada a melhor da noite e acabou vencendo a prova, depois de ser elogiada por Paola Carosella, que ressaltou o respeito da cozinheira com o ingrediente principal da noite.

A eliminação de Helton, que era considerado um dos favoritos ao prêmio, por causa do talento evidente, acabou surpreendendo ainda mais depois do pato de Eduardo ter caído no chão.

Helton perdeu para o pato que caiu no chão, tirou sarro um internauta.

O talento perdeu para o pato no chão, brincou outro.

Agora, restam apenas Haila, Eduardo R, Lorena, Rodrigo e Juliana. Para quem vai sua torcida?