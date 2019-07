No fim, Netuno deixa escapar vitória diante do Cachorrão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/07/2019 | 07:00



Com gol de Jhonny no último minuto de jogo, o EC São Bernardo arrancou empate por 1 a 1 contra o Água Santa, ontem, no Estádio 1º de Maio, pela abertura do segundo turno da Copa Paulista. O Netuno abriu o placar no primeiro tempo, com gol de cabeça do zagueiro João Paulo, mas não conseguiu segurar a vitória.



O resultado embolou de vez a classificação do Grupo 4 e recolocou as quatro equipes do Grande ABC na zona de classificação. Agora, perseguidos pelo Grêmio Osasco, que com a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, na sexta-feira, entrou na briga por uma das quatro vagas na segunda fase.



Mesmo fora de casa, o Água Santa dominou amplamente o primeiro tempo. Além do gol, criou outras chances para marcar e transformou o goleiro Júnior Souza em protagonista. Faltou pontaria também para Jobinho e Uederson. O Cachorrão só conseguiu encaixar seu jogo nos instantes finais da etapa, quando esboçou pressão e por pouco não igualou.



A entrada de Felipinho na vaga de Emerson, no intervalo, melhorou o EC São Bernardo, que tinha presença ofensiva, mas não conseguia entrar na defesa do Água Santa. Do outro lado, no contra-ataque, o Netuno desperdiçou muitas chances para matar a partida.

Já nos instantes finais, após bola levantada na área, aos 49 minutos do segundo tempo, Jhonny foi mais esperto e deixou tudo igual no clássico.



Apesar dos pontos perdidos em casa, Renato Peixe se mostrou satisfeito. “Trabalhamos pelos três pontos, sabíamos que seria difícil, mas acho que foi justo porque cada time foi melhor em um tempo”, comentou. Do outro lado, Fernando Marchiori lamentou muito. “Fizemos grande jogo, não tivemos competência para fazer o gol e acabamos sofrendo empate em falha individual.”