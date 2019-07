26/07/2019 | 18:11



Parece que Leticia Almeida está mesmo apaixonada por Bruno Daltro!

Após passar por uma relação conturbada com Saulo Poncio e engravidar do cunhado dele, Jonathan Couto, a atriz, mãe da pequena Madalena, encontrou o amor com Bruno, e, pelo visto, eles eternizaram o sentimento na pele.

No Instagram de um estúdio de tatuagem carioca, os dois apareceram com o mesmo desenho no braço - uma espécie de chave. Uau!