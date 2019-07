24/07/2019 | 09:31



A abertura nesta quarta-feira, 24, foi estável para os juros futuros, mas logo em seguida as taxas médias e longas passaram a cair, acompanhando o movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes e em meio a uma percepção interna positiva, com perspectiva de Selic menor a partir da semana que vem.

Às 9h25, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,41%, na mínima e mesma taxa do ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,27%, na mínima, de 6,31%, enquanto o DI para janeiro de 2025 estava em 6,83%, na mínima, de 6,87% no ajuste de terça.