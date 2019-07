Barroca promete Botafogo com 'postura de buscar classificação' contra Atlético-MG

23/07/2019 | 21:47



O técnico Eduardo Barroca promete um Botafogo com "postura para buscar a classificação" no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, diante do Atlético-MG. A equipe carioca espera poder abrir vantagem com uma vitória e depois assegurar seu avanço à próxima fase no duelo de volta do mata-mata, marcado para o dia 31, em Belo Horizonte.

"Não tenho hábito de fechar o treino, mas hoje era importante estar sozinho para fazer os testes e poder conversar no tom que fosse necessário. Testei algumas situações e tenho certeza de que o torcedor vai ver amanhã uma equipe com a postura de buscar classificação", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta terça-feira, quando destacou que tem como um dos seus principais objetivos conseguir fazer seus principais jogadores decidirem as partidas.

"Os ajustes coletivos que tenho tentado fazer vão muito em cima disso. Ter eles em condição de definirem as partidas. Diego, Pimpão, Erik, Luiz, João Paulo e Cícero. Tem acontecido muitas vezes de ficar com a bola, mas estamos tendo muitas finalizações bloqueadas. Falta clareza para concluir. Em cima disso que tenho cobrado os jogadores. Tenho certeza de que nesta quarta vamos poder colocar isso em prática", projetou.

Apesar de toda a confiança na equipe, Barroca prevê uma disputa muito difícil com o rival mineiro, cuja eliminação sofrida diante do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, na semana passada, também foi lembrada pelo comandante nesta terça-feira. Naquela ocasião, a equipe alvinegra conquistou uma vitória por 2 a 0 e ficou perto de igualar o 3 a 0 conquistado pelos cruzeirenses no duelo de ida do mata-mata.

"A classificação do Atlético-MG no Brasileiro diz muita coisa. Saiu da Copa do Brasil, mas se mantém em situação muito boa. Tem poderio ofensivo bem alto, investe forte e vem jogando bem. Quase reverteu a situação contra o Cruzeiro. Espero um jogo difícil, mas estou confiante de que possamos fazer um bom jogo em casa para abrir vantagem nos primeiros 90 minutos", disse Barroca.