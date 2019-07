22/07/2019 | 10:00



O poeta e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar morreu neste sábado, 21, em Havana, aos 89 anos. Retamar foi laureado com o Prêmio Nacional de Literatura em 1989, integrou a Academia Cubana de Língua, além de ser um dos membros da Real Academia Espanhola. Uma de suas principais obras é o ensaio Caliban (1971), em que ele reflete sobre a cultura caribenha e latino-americana. Retamar foi um agente da revolução cubana de 1959 e fez parte do governo de Fidel Castro. Entre 1998 e 2013, foi deputado da Assembleia Nacional e membro do Conselho de Estado. Retamar teve também uma trajetória importante como professor e editor.