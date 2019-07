História do Diário em defesa da região é enaltecida em cerimônia

Raphael Rocha

22/07/2019 | 07:00



O papel em defesa do Grande ABC feito há seis décadas pelo Diário foi enaltecido por lideranças de São Caetano durante a entrega da Grande Medalha Di Thiene para o jornal. O periódico foi condecorado com a honraria em cerimônia realizada na manhã de ontem, na Câmara.

A Medalha Di Thiene é entregue a personalidades que auxiliaram ou que ajudam a construir a história da cidade nos dias atuais. Ontem, 40 pessoas foram homenageadas. A Grande Medalha Di Thiene, ápice do festejo, foi aprovada por unanimidade pelo Comcipas (Conselho Muncipal de Cidadania e Participação Social) para o Diário pelos 61 anos de serviços prestados para a região e também pela campanha ‘O Grande ABC quer Metrô’, encampada por mais de 100 dias em defesa da chegada do ramal metroviário.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), relembrou o histórico de lutas a favor da região pelo Diário. “Viu de perto o crescimento do movimento sindical, impulsionou o fórum de cidadania, a Agência de Desenvolvimento Econômico, induziu a criação do Consórcio Intermunicipal. Com iminência de desaparecimento do Consórcio, defendeu a importância de uma discussão regional. Brigou pela Lei Específica da Billings, trouxe temas relacionados à saúde, à educação, à segurança pública, à destinação final do lixo”, lembrou. “O Diário é um dos veículos de maior relevância do nosso País. Passou por crises e troca de comando, hoje está sob gestão do empresário Ronan Maria Pinto, a quem tenho orgulho de ter como um amigo. ”

A campanha em prol do Metrô teve início em março, quando o governador João Doria (PSDB) anunciou que iria rever o projeto da Linha 18-Bronze do Metrô. Neste mês, confirmou que não adotará o monotrilho para esse ramal, mas garantiu que vai tirar da gaveta a Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará a região, pelo Rudge Ramos, em São Bernardo, até o bairro da Lapa, na Capital.

“Foram mais de 100 dias ininterruptos de grandes reportagens e depoimentos que movimentaram os leitores, a sociedade civil organizada e a classe política. Foi gratificante ver, em 3 de julho de 2019, um dia histórico, o governador João Doria anunciar que a região seria contemplada com a Linha 20-Rosa do Metrô. A sociedade vencera”, discursou o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini (veja íntegra do discurso ao lado).

Na mesa de autoridades estavam Auricchio e a primeira-dama Denise Auricchio, o vice-prefeito e secretário de Esportes, Beto Vidoski (PSDB), o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB), o secretário executivo do Comcipas, Elísio Peixoto, o presidente da Fundação Pró-Memória Charly Farid Cury, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Bruno Vassari.

Pio afirmou que a concessão da Grande Medalha Di Thiene é “ato de gratidão” de São Caetano pelo trabalho do Diário. “A história deste respeitado jornal se confunde com a história da cidade. O Diário é referência.”

Leia a íntegra do discurso do diretor de Redação do jornal

Impossível conter a emoção neste momento solene em que, como representante do Diário do Grande ABC, tenho a honra de receber distinção de tamanha grandeza concedida a nós por São Caetano: a Grande Medalha Di Thiene, concebida para agraciar quem presta, ou tenha prestado, serviço de relevância para o município e a sua gente.

Servir. Eis um verbo que nós, do Diário, buscamos conjugar de domingo a domingo, de sol a sol. E como é satisfatório receber homenagens deste porte, a mostrar que nosso empenho e a nossa dedicação em colaborar para a construção de um Grande ABC forte, econômica e socialmente, são reconhecidos pela população de São Caetano.

Ao receber tamanha honraria é necessário destacar o trabalho de tantas pessoas que, em 61 anos de história, iniciada em um Dia das Mães, 11 de maio de 1958, alinharam-se e alinham-se como soldados nas fileiras pela defesa dos justos anseios da nossa população. Sim, entendemos que a missão a nós confiada pelos nossos leitores vai muito além do noticiar, com rigor e independência, os fatos mais relevantes para as sete cidades. Nossa função diária é contribuir para o progresso do Grande ABC.

É por isso que não nos furtamos a entrar, de corpo e alma, em batalhas homéricas em nome dos interesses de nosso povo. No passado, sonhamos que era possível salvar a Represa Billings da devastação ambiental e lançamos coleta de assinaturas para impulsionar a aprovação, pela Assembleia Legislativa, de projeto de lei que salvaguardasse o manancial que hoje mata a sede de milhares de paulistas.

O mesmo espírito nos moveu a, mais recentemente, contra interesses econômicos e políticos bastante significativos, encampar antigo desejo da sociedade de contar com meio de transporte por trilho mais moderno, ágil e confortável que as composições da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Foi assim que nasceu a campanha ‘O Grande ABC quer Metrô’, cujo objetivo era convencer o governo do Estado a não excluir a região dos planos de expansão do sistema.

Foram mais de 100 dias ininterruptos de grandes reportagens e depoimentos que movimentaram os leitores, a sociedade civil organizada e a classe política. Foi gratificante ver, em 3 de julho de 2019, um dia histórico, o governador João Doria anunciar que a região seria contemplada com a Linha 20-Rosa do Metrô. A sociedade vencera.

Mas não são as vitórias que nos alegram e nos motivam. São as batalhas. É ver que boa parte da sociedade ainda enxerga em nós um aliado importante para a concretização de seus sonhos e desejos. Em nome de uma equipe aguerrida e comprometida com o ideal de tornar cada vez mais forte o Grande ABC de que tanto gostamos, agradeço imensamente a medalha que ora nos é outorgada. Muito obrigado, São Caetano.