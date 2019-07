20/07/2019 | 09:53



O BTG Pactual Digital anunciou a aquisição de 80% da corretora Ourinvest, que será mantida como plataforma independente. A marca, assim, será preservada. A transação, contudo, não envolve o Banco Ourinvest e as operações do banco ligadas a câmbio para empresas e clientes institucionais. O valor não foi divulgado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.