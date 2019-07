Antonia Fontenelle receberá 25 milhões de herança de Marcos Paulo

19/07/2019 | 12:10



No dia 10 de julho Antonia Fontenelle foi reconhecida como herdeira de seu ex, Marcos Paulo, que morreu em 2012. E logo após a novidade, a youtuber fez um vídeo para falar que toda essa sua luta foi por questão de respeito. Ela ainda brincou ao postar um vídeo de Carolina Ferraz gritando Eu sou rica. Apesar da piada, ela está realmente milionária, já que segundo informações do colunista Leo Dias, ela vai ganhar 25 milhões de reais, o que representa 50% de toda a herança deixada pelo ex.

Os outros 50% seriam divididos entre as três filhas de Marcos Paulo: Vanessa Serina, da relação com a italiana Tina Serina, Mariana Sochaczewski, do casamento com a atriz Renata Sorrah e Giulia Costa, fruto de relacionamento com a atriz Flávia Alessandra.

Lembrando que, anteriormente, os advogados das filhas de Marcos Paulo haviam dito que Antonia teria direito a apenas 12,5% da herança, algo equivalente a seis milhões e 250 mil reais.

A decisão foi concluída após Antonia ser reconhecida como parceira de Marcos Paulo, após anos vivendo em uma união estável ao lado do diretor. Por isso, é válida a regra de partilha dos bens, ou seja, ela tem sim o direito a metade de tudo o que ela e o amado tinham juntos, após o início do relacionamento.

Vale ressaltar que dos cerca de 25 milhões, Antonia deverá destinar 16% deles para o escritório de advocacia que a defende, ou seja, cerca de quatro milhões de reais, fora o imposto que ainda será descontado.